Riskida või mitte? Müües vana kodu enne uue ostmist võib nii võita kui kaotada 

Piia oli perega juba pikalt planeerinud vahetada korter väiksema eramu või paarismaja boksi vastu. Hoolimata pingsale kuulutuste jälgimisele kinnisvaraportaalides polnud nad sobivale pakkumisele siiski löögile saanud. „Konsulteerides maakleriga soovitas ta uue kodu ostuprotsessi alustamiseks praegune korter maha müüa. Alguses tahtsime oodata, kuni leiame sobiva uue koha, kuid kui nägime, et kõik meile sobivad pakkumised ostetakse ülikiirelt ära, siis otsustasime riskida ja korteri müüki panna,“ meenutab Piia septembris tehtud pikka aega küpsenud otsust. Pere kinnisvaraportaali üles läinud kodu müügikuulutusele tehti broneering juba viie päeva pärast. Naine tõdeb, et ta oli sellisest kiirest tehingusse minekust veidi šokeeritudki, sest polnud neil ju uut kohtagi kuhu kolida. „Meie õnneks oli uus omanik huvitatud korteri üürimisest, mis tähendas, et saime seal sees olla seni, kuni endale sobiva koha leiame. Kui nii hästi poleks läinud, siis oleksime ilmselt otsinud mõneks ajaks üürikorteri,“ sõnab Piia. Kuna korter oli soetatud laenuga, siis laenujääk läks edasi uuele omanikule ning müügist saadud vahesumma sai pere maksta uue kodu sissemakseks.