PEENE PETTUSE OHVER: lihtlabast PIN-koodide õngitsemist enam naljalt ei toimugi, pätid teevad su eest kõik ära! 

Rain (nimi muudetud) nendib, et peene pettusega aitas kaasa minna see, et ta oli juba niigi närvis majas aset leidvate remonttööde ja sellega tekkinud probleemide tõttu. „Ilmselt seetõttu jõuti minuga veidi kaugemale kui muidu oleks jõutud,“ ütleb ta. Neljapäeva hommikul oli Rain juba vastanud kolme-nelja pahase majaelaniku telefonikõnele, kui talle helistas vene keeles rääkinud mees. „Ta ütles, et on Swedbanki klienditeenindaja ja küsis, kas mina olen täna teinud 140eurose ülekande kahtlustäratavale Vene kontole. Ta ütles ka kontonumbri ja nime. Mina vastasin loomulikult, et sellist olendit ma ei tunne ja mingeid ülekandeid teinud ei ole,“ kirjeldab Rain.