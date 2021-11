NÕUKANOSTALGIA: kümned Leninid ja Stalinid ning kuhjaga teisigi sammaldunud kommuniste 

Avaras parklas valitseb tõenäoliselt koroonaepideemia tõttu isegi juuli vaikus. Seal seisab vaid mõni üksik auto. Kui need oleksid Žigulid või Moskvitšid, siis võiks vabalt kahtlustada, et olen ajas mitukümmend aastat tagasi läinud. Auklik asfalt ja suletud tualetid, raudteevagunid, vangilaagrit meenutavad okastraadist vahitornidega aiad ning veidrad kivist skulptuurid okastraadi taga… Piletikassani viiv kitsas rada on ühest servast ääristatud ajaleheväljavõtteid täis stendidega, mis meenutavad kunagisi linnades ja ettevõtetes siin-seal paiknenud autahvleid. Kes mäletab, see mäletab.