Araabia rikkad turistid jooksevad Moskvale tormi 

Mitmed Moskva luksushotellid on täheldanud, et Pärsia lahe äärest pärit turistide numbrid on tõusnud alates eelmise aasta algusest, vahendab The Moscow Times. Jaanuarist septembrini külastas Moskvat 108 000 araablast, mis on sama palju kui neid käis Suurbritannias kogu 2015 aasta jooksul.