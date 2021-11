„BÖRSISUPP“ | Võlanõustaja Evelyn Eichhorst: kui juba praegu jääb kuu lõpus raha puudu, siis ei aita ka kiirlaen või järelmaks 

Pika staažiga võlanõustaja Evelyn Eichhorst näeb oma praktikas, kuidas tihti satutakse rahalistesse raskustesse põhjusel, et ei taheta mõne ostu hinnale ausalt otsa vaadata. „Toon võrdluse mõistliku rahatarbimise ja tervisliku toitumise vahel. Kui me koogitüki suhu paneme, siis me ju tegelikult teame, et see ei pruugi meile kasulik olla. Lihtsalt me ei taha seda sel momendil näha ja toredam on see koogitükk ära süüa. Sama on ka tarbimisega. Kui võtaksime hetke järele mõtlemiseks, siis saame aru, et ehk polnud mõistlik seda asja hetkel osta,“ paneb ta südamele mitte liigselt kulutada ainult hetkelise rõõmu nimel.