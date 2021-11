KÕIGE ÄKILISEM* Milline oleks pensionifonde reklaaminud Gunnar Grapsi pension praegu? 

Gunnar Graps rääkis omal ajal Hansapanga pensionifondi reklaamides, et valis kõige äkilisema fondi K3*. Kui palju pensionilisa teenivad rokilegendiga samaealised, kes jäid pensionile viis aastat tagasi? Arvutused näitavad, et tulemus pole kiita – sinul on veel ehk aega targemaid valikuid teha.