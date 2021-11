HINNARALLIL VÕITJAKS! Nende juhistega leiad üles tõelised kampaaniapakkumised 

„Osad fantastiliseks sooduspakkumiseks maskeeritud tehingud ei pruugi olla nii head kui need välja näevad, mistõttu on lihtne ka petta saada,“ ütleb Kaup24 arendusjuht Maris Kivi ja lisab, et sageli on need loodud vaid eesmärgiga peibutada inimesi raha kulutama. Seega tuleb enne ostu sooritamiseks veidi vaeva näha, et selgitada välja, kas hind on aus.