Adnet Mediast saab Digital Matter ja laiendab oma teenuseid 

Baltimaade juhtiv reklaamivõrgustik Adnet muudab oma kaubamärgi Digital Matter’iks ning on saamas digipartneriks meediaväljaannetele. Lisaks juba väljakujunenud reklaamivõrgustiku teenustele tutvustab Digital Matter erinevaid muid tööriistu ja teenuseid, mis võimaldavad veebisaitide kasvu. See on hea uudis nii reklaamiagentuuridele kui väljaannetele, kellele muudatus annab veelgi rohkem kasvuvõimalusi.