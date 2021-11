PIKAAEGNE JA VÄÄRIKAS RAHAPAIGUTUS: metsamajandajad jagavad soovitusi, kuidas investeerida metsa 

Metsa tähendus on igale inimesele erinev – kes näeb puudepõldu, mille eest saab kohe raha, kes mustade päevade varu; kes kohta, kuhu pageda, kus seeni korjata või niisama olla. Et metsalt tulu teenida, peab arvestama, et puud ei kasva mudelite järgi ja et iga päev võib miski su investeeringut ohustada. Kuigi ka murakaid korjates saab päris mitu eurot teenida, peetakse metsa puhul klassikaliseks investeeringuks ikkagi puidutööstuse toormega varustamist.