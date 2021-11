KAS KA SINU NAABER? Eestis elab absoluutses vaesuses 28 700 inimest

Leibkonna koosseisu arvestav kuusissetulek (ekvivalentnetosissetulek) oli aastal 2020 suurim Harjumaal – 1337 eurot, järgnesid Tartumaa 1202 ja Raplamaa 1159 euroga. Väiksemad sissetulekud on Ida-Virumaal – 918 eurot – ja Valgamaal – 963 eurot. Vahe suurima ja madalaima sissetulekuga maakonna vahel on 419 eurot.

Kõikide maakondade võrdluses on aastaga märgatavalt suurenenud sissetulekud Pärnu- ja Jõgevamaal. Läänemaa on ainus maakond, kus sissetulekud on vähenenud.