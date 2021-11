KODUS UPUTAB: milliste veekahjude puhul saab kindlustusest abi? 

Foto: Pexels

Veekahjud on üldjuhul märkimisväärsed, sest sageli tuleb lisaks enda kodule taastada ka naabri elamine. Kahjujuhtumi korral on kindlustus enamasti suureks abiks, kuid teinekord on koduomanikud segaduses, milliste veekahjude vastu nad on kaitstud ja milliste mitte.