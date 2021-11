ÄRA LASE END END PETTA! 7 soovitust, kuidas mustal reedel targalt ostelda 

Jõulueelne allahindluskampaania on üha populaarsem ka Eestis. Viimastel aastatel alustavad e-poed Musta Reede eelseta allahindluskampaaniatega juba nädal varem. Üha enam noori armastab šopata mugavalt kodust lahkumata just veebipoodides ning allahindluskampaania ajal panustada pöörastele pakkumistele. Paljudel on kaup juba varem välja valitud ja ostukorvi valmis pandud, et 26.novembril ühe klikiga ost vormistada.