Millised UNESCO maailmapärandi linnad ruulivad Instagramis?  

1154st maailmapärandi nimistusse kuuluvast paigast on konkurentsitu esikohaomanik Rooma ajalooline kesklinn – sellele on pühendatud tänavu umbes 61,2 miljonit postitust. Veebikülje Travel + Leisure teatel järgnevad Rio de Janeiro ja Veneetsia. Neljandalt kohalt leiame Kiievi, millel on tihedalt kannul Firenze. Esikümnesse mahuvad ka Praha vanalinn, Budapest, Brasília, Peterburi kesklinn ja Ecuadori pealinn Quito.