MINNA VÕI MITTE: 11 turistilõksu, kus tõenäoliselt tabab sind pettumus. Aga miks?  

Foto: Pildid PantherMedia/Scanpix, Pixabay, Eda Meresmaa

Maailmas on hulk turistilõkse, mille külastamine tundub olevat justkui kohustuslik. Samas on paljud neist kõvasti ületähtsustatud ning mingit mõtet pole neid kohapeale vaatama minna, hoiatavad portaalid Listverse, Best Life, World Atlas jt. Neist nii mõnegi külastamist soovitatakse suisa iga hinna eest vältida.