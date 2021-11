Eestlanna pihtimus: Olin laenuori. Isegi nõustaja ei uskunud, kuidas ma sain nii loll olla! 

Foto: Pexels

„Ma olen näinud, kui hirmuäratavalt lihtne on jääda võlakarusselli, isegi kui sul on parimad kavatsused,“ räägib aastate eest suurde majanduslikku kitsikusse sattunud naine. Tema võlad tulid valehäbi ja süüdimatuse koosmõjust. Abi aga polnud kuskilt saada, sest laenunõustaja vastus oli, et pole võimalik, et keegi nii loll on.