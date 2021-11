Hoov puhtaks! Lase oma vana autoromu tasuta ära viia 

Kasutuselt kõrvaldatud sõiduki omanik peaks otsustama, kas ta plaanib tulevikus masinat veel kasutada või mitte. Juhul, kui sõiduk jääbki seisma, tuleb meeles pidada, et romud on ohtlikud jäätmed ja need peaksid kindlasti jõudma jäätmekäitlusse. Selleks peab sõidukiomanik valima jäätmekäitleja, kellel on lammutuseks vastav luba. Remonditöökodade nime all tegutsevad lammutused ja teised ebaseaduslikud lammutajad reostavad keskkonda ega võta arvesse vajalikke ohutusnõudeid. Maha kallatud või põletatud mootoriõli seab ohtu pinna- ja põhjavee, lisaks võib see vale käitluse korral kergesti süttida. Nõuetele mittevastavas õhukonditsioneeris oleva gaasi käitlemine võib aga põhjustada ohtu nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele.