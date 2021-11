RAHAGA SÕBRAKS | Kadri Mäsak kirjutab, kes on rikas ja kes vaene: „Rahajääk kontol pole parim rikkuse mõõdupuu!” 

Enamik eestlasi seostab korras rahaasju sellega, et nad kord kuus vaatavad oma tulud ja kulud üle, heal juhul jälgivad eelarves püsimist. Alustuseks on see väga hea, aga tegelikus tervikpildis on see vaid nn pool rehkendusest. Tootsile lubas õpetajahärra piirduda ka poolega, aga tegelikult enamik inimesi on võimelised ikka ka rehkenduse lõpuni tegema. Eriti kui ülejäänud pool analüüsist annab meile tervikliku vaate enda finantsseisust.