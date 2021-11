Majandusprognoos: suur tööjõupuudus ärgitab palgatõusu 

Foto: Pexels

Statistikaameti andmetel on tööpuudus märgatavalt kahanenud. Samas on aga tööjõupuudus endiselt paljudes valdkondades kõrvetav probleem, mis omakorda kergitab ka palku. Keskmise netopalga tõus on sel aastal vaevu hinnatõusust kiirem. Järgmisel aastal kerkib keskmine netopalk siiski mõnevõrra rohkem kui hinnad.