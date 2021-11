Usaldusväärse üürniku leidmine vajab detektiivitööd 

Katri Tellerile kuulub kaheksa üürikorterit, kuhu leiab üürilised ise ilma maakleri abita. „Maaklerit ei kasuta ma seetõttu, et soovin ise kõiki kandidaate näha ja nendega suhelda. Korralikult koostatud lepingud on mul juba endal olemas. Kuna ma ei kasuta maaklerit, siis saan võtta vahendustasu ja ühe kuu deposiidi asemel hoopis kahe kuu deposiidi. Samuti saan nii ka makseprobleemidele juba eos reageerida. Leian, et see on kasulik nii mulle kui üürnikule,” selgitab Teller.