Pensioniraha eest osteti saelaudu 

Väga jõudsalt on kasvanud elamute ja mitteeluhoonete ehituse sektor, kus kasv on olnud lausa 27%. Tegu on väga suure ja inertse sektoriga, käibe poolest ühe suuremaga üldse, mistõttu on nii võimas kasv väga oluline muutus. Elamute ja mitteeluhoonete ehitusse tuli aastaga juurde märkimisväärsed 54 miljonit eurot.