NAABRIST PAREMAKS! Kuhu uputati pensioniraha? 

Septembri statistika näitab, mis sektorid on eelmise aasta sama ajaga võrreldes käibes kõige rohkem võitnud. Põhjuseid võib olla mitu, kuid pensionirahal on selles kahtlemata kindel koht, eriti siis, kui kasvu näidanud sektoritel on raha saajate igapäevaelus täita tähtis ülesanne. Statistikaameti andmetel said sellest oma jao Tallinna börs ja pikaajalised pensioniinvesteeringute plaanid, kuid märkimisväärne summa kadus ka igapäevasesse majandustegevusse.