MOBIIL, TOLMUIMEJA JA PARFÜÜM UKSE TAHA POOLE TUNNIGA! Kas kulleriga toodete koju tellimine suretab e-poed välja? 

Eesti E-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Vääti sõnul eeldab kiire kohale toimetamine seda, et inimesel on kähku miskit tarvis. Eestis pakuvad seda teenust nii Wolt kui ka Bolt, kuid paljudes riikides üle maailma on sellised poed juba tükk aega toimetanud.