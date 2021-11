Tööle kandideerimine ei õnnestu? Need olulised sammud aitavad sind unistuste ametile lähemale  

Foto: Unsplash

Tööle kandideerimine on tänapäeval konkurentsitihe ning emotsionaalselt raske. Võid kulutada tunde, et uuendada oma CV-d, kaaskirja ning kandideerida ilma tulemuseta. Mis veel kõige hullem – tihtipeale ei saa sa oma kandideerimisavalduse kohta mingit tagasisidet, mis tähendab, et alustad jälle nullist. Selleks, et seda enam ei juhtuks on värbamisagentuur TalentHub pannud kokku nipid edukaks tööle kandideerimiseks.