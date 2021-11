E-smaspäeva tuules: kas tegemist oli tõelise ostupeoga või pigem turundustrikiga? 

Sooduskampaaniad on lähenevate jõulude ja äsja pangaarvele saabunud palga valguses justkui põlev lambipirn ööliblikatele. Eile õhtul veebipoodides kaubaga tutvunud Evelin tunnistab, et kella kaheksaks oli ta parajas paanikas, sest midagi ostukorvi polnud ta veel leidnud. „Sellised kampaaniad ongi minusuguste peibutamiseks, kes pea laiali ühest poest teise tuiskavad. Soodustused olid samas päris kesised, mõnes kohas vaid kuni 25 protsenti. Lõpuks ostsin kaelakee, kingad ja mõned ilutooted,“ loetleb ta oste, mis kolme tunni jooksul leidsid koha ostukorvis. Ostutuhinasse sattus ka Laura, kes Instagrammis nägi üleskutset, et raamatupoest saab soodsamalt muidu kalleid raamatuid. Samuti tõmbas tema tähelepanu apteegiketi uudiskiri, kus lubati toidulisandeid lausa poole soodsamalt. „See oli päris vaevaline kogemus. Kuna veebipood oli nii aeglane, siis loodetud 10 minuti asemel läks mul vitamiinide ostmiseks hoopis 45 minutit. Lõpuks, peale ostukorvi korduvat uuendamist, sain ikka kõik asjad kätte. Päris enne keskööd ostsin aianduspoest ka saapad, mida kaua soovinud olin. Kogu sellele ootamatule ostlemisele kulutasin umbes 100 eurot,“ mainib naine.