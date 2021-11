Märtsis taastub lennuühendus Tartu ja Helsingi vahel 

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on liini taastumise taga koostöö ning ühise eesmärgi nimel pingutamine. „On hea meel, et saame eelmisel aastal pandeemia tõttu katkenud lennuühenduse järgmisel aastal taasavada. Täname ja tunnustame Tartu linna, kes on kogu selle keerulise perioodi jooksul näidanud üles kindlat soovi lennuliiklus taastada ning on jätkuvalt valmis seda ka toetama. Lisaks linna toetusele on meile oluline ka see, et riik jätkab regionaalsete lennujaamade toetamist, mis võimaldas Tartus hoida valmisolekut lendude taasavamiseks,” rääkis Pärgmäe ning lisas, et kindlust liini edukuse kohta on andnud pandeemiaeelse aja hea täituvus aga ka järjepidevad päringud ja küsimused lennuühenduse taastumise kohta Tartust.