RAHAGA SÕBRAKS | Kadri Mäsak: „Päris maailmas asjad nii ei toimi! Praegusel kujul õpilaslaadad rahatarkust lastele ei õpeta – pigem tekitavad need rohkem kahju kui kasu.“

Foto: Kollaaž (erakogu, Tiina Kõrtsini)

Väga paljudes lasteaedades ja koolides korraldatakse laatasid, kus lastel on võimalik saada oma esimesed ostu- ja müügikogemused. Iseenesest on ju see kõik tore, aga vaid juhul kui sinna juurde käib rahatarkuse õpetamine. Vastasel juhul võivad need laadad teha rohkem kahju kui kasu.