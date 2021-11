SUUR TEST: Milline prügikott on kõige parem? 

Valisime testis osalevad prügikotid suurematest poodidest, otsides klassikalisi 30−35liitriseid kotte, mis on just parajad paljude kodude prügi sorteerimiskastidesse. Poodide valik on üpris erinev, pea igal kauplusel on omanimeline kaubamärk, lisaks sellele veel üks-kaks muud toodet.