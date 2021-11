EKSPERT SELGITAB: Kuidas vältida telefonimüügi kelmuse ohvriks langemist? 

Kui tarbija nõustub telefoni teel tehtud pakkumisega, on ta võetud kohustustega seotud üksnes juhul, kui ettevõtja on telefonitsi edastatud teavet kinnitanud kirjalikult, näiteks e-kirja teel või sõnumiga, ning tarbija on sellele samuti oma kirjaliku nõusoleku andnud. Kui kaupleja ei ole telefoni teel sõlmitud kokkulepet kirjalikult üle kinnitanud, loetakse tarbijale edastatud kaup tellimata asjaks. Sellises olukorras ei pea tarbija kaupa vastu võtma ega arveid tasuma.

Tavaline telefonimüügi puhul tekkiv arusaamatus seisneb selles, et kaupleja lubab telefonitsi, et proovipakk on tasuta või tegemist on ühekordse tellimusega, kuid tarbijale saadetakse seejärel iga kuu ikka uusi saadetisi ning koos pakkidega ka tasumisele kuuluvaid arveid. Sellisel juhul tuleks kauplejale saata kirjalik kaebus, milles viidata kirjaliku tellimiskinnituse puudumisele ning oma soovile saadetisi ja arveid enam mitte saada. Kui probleem ei lahene, tuleks pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole.