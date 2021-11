RAHA PÖÖNINGUL | Kuldaväärt leid! Vana suur tormilatern maksab mitusada eurot 

Oil lamp in the sunset Foto: Istockphoto

Tormilatern, nagu selle nimigi ütleb, on tuule- ja vihmakindel kantav valgusti, mille leeki kaitseb kustumast klaaskuppel. Laternas kasutatakse põlevainena petrooleumi või mõnd muud plahvatusohutut vedelikku. Tormilaternast on kasu matkates-telkides, aga see on ka klassikaline valik õue kaunistamiseks ja valgustamiseks. Maakodus võib tormilaternast olla kasu ka juhul, kui elekter ära läheb. Mis hinnaga võiks pööningule kasutuna seisma jäänud laterna järelturul müüki panna, enne kui see roostetab?