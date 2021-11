Taaskasutus on moes! Uus teise ringi kauplus müüs lao esimese kahe kuuga tühjaks 

„Taaskasutuskauplusi on palju, kuid eks nagu teisteski tegevusvaldkondades, on eristumine väga oluline. Mida meilt palju ostetakse on kodusisustus – värvilistest klaasnõudest kardinateni, eriti armastatud on skandinaavialiku disainiga tooted. Samuti on oluline, et riietel ei oleks nn kaltsuka lõhna ja ostetud rõiva võib kasvõi kohe selga panna,“ räägib Punase Ristiku juhataja Leelo Sui.