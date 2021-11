TESTI END! Kui turvaline on su nutitelefon – kas sellele pääseb ligi igaüks või ainult sina ise? 

Foto: Unsplash

Nutitelefonis on kogu meie digielu – pääs pangakontodele, sotsiaalmeediavõrgustikesse, e-postile. Kui telefon peaks kaduma või pahalaste kätesse sattuma, siis on väga lihtne pääseda ligi isiklikele andmetele ja kasutaja digi-identiteet üle võtta. Uuri, kas järgmised väited käivad sinu kohta ning saa teada, kas su digielule pääseb ligi ka väike beebi või on see turvaline nagu pangaseif.