RAHAGA SÕBRAKS | Kadri Mäsak: praktilised nipid, kuidas luua rahapuhver nii, et see valus poleks

Piisav rahapuhver on kõige tähtsam vahend selleks, et saavutada olukord, kus ei pea igapäevase heaolu pärast muretsema. Rahapuhvri loomisel tulevad mängu säästmine ja lisatulu teenimine. Mõlemaid on võimalik korraldada nii, et elukvaliteet ei kannataks.