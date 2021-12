VAESUSEST PRIIKS! Kristi Saare: inimesed annavad oma rahaasjade korraldamisel liiga kergesti alla

Foto: Pexels

„Raha on nii keeruline teema ja mina olen nii rumal, et ei saa sellest aru.“, „Raha muudab inimesed pahaks ja parem on olla hea ja vaene.“ Need on vaid mõned raha ja vaesusega seotud mõttemustrid, mis takistavad oma finantsseisukorda parandamast. Kuigi rikkaid kaabakaid on olemas, ei pea sina selleks saama. Rahateema nõuab tõesti natuke süvenemist, kuid ei käi enamikule inimestest siiski üle jõu. Alustuseks tuleb loobuda uskumusest, et oled sündinud vaesusesse virelema.