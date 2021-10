RAHAGA SÕBRAKS | Rahatarkuse ekspert Kadri Mäsak annab nõu: kuidas lastele tulevikuks elluastumise fondi koguda 

Lapsevanematena peaksime kõige esimese asjana kindlustama enda tuleviku, et suudaksime ka pensionäridena katta ise oma kulud ja kohustused. Usun, et see annab juba iseenesest lapsele hea stardipositsiooni, sest tal pole kohustust oma pere kõrvalt maksta igakuiselt tuhandeid eurosid enda ja/või oma elulaaslase vanemate hooldushaigla või vanadekodu eest. Paraku ei tea me keegi, kui palju me vanaduses hooldust ja spetsiaalset abi vajame.