Auto korda! Sõiduk vajab sügis-talvel erilist hoolt 

„Põhiline viga sügis-talvisel perioodil on auto ebaregulaarne pesemine. Inimestele ei tundu pidevalt uuesti määrduva auto puhastamine otstarbekas, kuid tegelikult tuleb teedele puistatud kemikaalid regulaarselt maha pesta, et vältida hilisemaid probleeme roostega autokerel. Korrosiooni puhul on kindlasti mõistlikum seda ennetada, kui kulukate tagajärgedega tegeleda. Kuna rooste eemaldamine autodetailist on suhteliselt võimatu, tuleb selle tõttu sageli välja vahetada terve detail, mis võib halvematel juhtudel ulatuda mitme tuhande euroni,“ selgitas Sakste Auto autoteeninduse juhatuse liige Veiko Haabu.

Circle K autopesu kategooriajuhi Jan Osa sõnul sõltub sõiduki pesemise tihedus sellest, kui tihti ja millistel teedel sõidetakse ning kus autot pargitakse. „Talvisel perioodil tuleb sõidukit pesta regulaarselt vähemalt 1-2 korda kuus, tagamaks autole vajaliku kaitsekihi. Samuti on oluline, et kasutatakse hooajale vastavaid puhastusvahendeid. Eesti kliimast tulenevalt on Circle K automaatpesulates vastavalt hooajale kasutusel erinevad autopesurežiimid ja -kemikaalid, et tagada pesu kvaliteet ning mustuse täielik eemaldamine. Näiteks on Circle K talvine pesuprogramm spetsiaalselt seadistatud soolade ja muu tänavalt tulnud mustuse eemaldamisele,“ ütles Osa.

Pesueelseks leotuseks vali õige vahend

Raskema mustuse eemaldamiseks soovitab Osa kasutada ka õiget leotusvahendit, mis on üks suurimaid riskikohti isepesijate puhul. „Kuna liiga kontsentreeritud leotusvahendite kasutamisega võib auto värvikatet ja muid keredetaile jäädavalt kahjustada, siis on alati kindlam kasutada täpselt seadistatud pesutsükliga automaatpesulaid või lasta auto pesta asjatundjate juures,“ sõnas Osa.

Pärast mustuse eemaldamist on mõistlik auto ka vahatada, et see kauem puhas püsiks. Nii ongi üheks parimaks abimeheks auto ettevalmistamisel sügis-talviseks perioodiks vahatamine, kuna vahatatud autokerele ladestub mustus oluliselt raskemini. Kui autokere kahjustav sool on korralikult maha pestud, on soovituslik autopesu vahaga lõpetada, kuna see muudab sõiduki kere rohkem vett- ja mustusthülgavaks.

Sool kahjustab autosalongi