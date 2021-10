Stabiilne imeline investeerimiskinnisvara 

Aastaid üürikorterites elanud Raivo vaatas esimest kodu ostes ringi pilguga, et kui pere laieneb, siis peab soetama uue ja suurema kodu. „Pidasime silmas, et esimese korteriga kogu oma laenuvõimekust nii-öelda kinni ei paneks. Investeerimisel oleme kaasaga mõlemad seda meelt, et kõik munad ühes korvis olla ei tohiks. Ja oleme alati teadnud, et mingi osa meie varast on kinnisvaras, mida välja üürime,“ lisab ta. Nii soetati korter piirkonda, kuhu on lihtne üürnikke leida.