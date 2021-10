HEA TEADA: Elektroonika koht pole prügikastis 

Maailmas tekib igal aastal enam kui 50 miljonit tonni elektroonikajäätmeid, millest suure osa moodustab tarbeelektroonika, näiteks arvutid, nutitelefonid, tahvelarvutid ja telerid. „Olgugi et eestlased on Euroopas ühed tublimad elektroonikajäätmete kogujad ja taaskasutajad, jõuab meilgi jätkuvalt liiga palju elektroonikat olmejäätmete hulka, mis sinna aga jõuda ei tohiks,“ selgitab keskkonnaminister Tõnis Mölder. Selleks, et säästa keskkonda ja panustada taaskasutusse, toimi nii: