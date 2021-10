AHASTUSES TARBIJA: miks kodutehnika nii ruttu katki läheb? 

Foto: Pexels

Kui mõni võib rõõmustada oma vana pesumasina üle, mis juba üle paarikümne aasta kohusetundlikult töötab, siis samasugust rõõmu uuemad kodumasinad ei paku. Tihti väsivad need juba mõne aastaga. Miks see nii on?