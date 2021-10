Enefit Greeni erakordne börsiletulek – aktsiaid märkis 5 protsenti kogu Eesti rahvastikust 

Eesti alles kasvavat investeerimiskultuuri arvestades on tulemus veel erakordsem, sest vaid neli aastat tagasi oli Eestis väärtpaberikontosid, millel peal ka mõni Tallinna börsi väärtpaber 20 000 ringis. Vahepealsetel aastatel, peale Tallinna Sadama ja Coop Panga IPOt ning Swedbanki poolset Balti börsi tehingutasude kaotamist, on väärtpaberikontode arv igal aastal kiirelt kasvanud.

Tänavu on Tallinna börs näidanud kiiret tõusu, mis on maailmas esirinnas ning investorite arv jõudis 60 000 investorini juba enne Enefit Greeni avalikku pakkumist. Õige pea saame teada kui palju on viimastel nädalatel lisandunud uusi investoreid Tallinna börsile Enefit Greeni märkimise tõttu, aga eeldada võib, et oleme tänaseks ületanud 80 000 investori künnise.