10 näpunäidet, kuidas börsil reeglite järgi kaubelda 

Foto: Pexels

Börs on reguleeritud turg, mis tähendab, et kogu tegevus börsil on üheselt reeglitega paika pandud. Algajal investoril on seepärast oluline teada, mida oma väärtpaberitega võib ja mida ei või teha, et vältida reeglite rikkumist ja järelevalve tähelepanu alla sattumist.