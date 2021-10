Ära satu telefonimüügi lõksu! Müügimehe kõnele võivad järgneda soovimatud pakid ja arved 

TTJA-le on laekunud palju erinevaid kaebusi, kus:

kaupleja saadab tarbijale postkasti tooteid, mida tarbija pole tellinud, põhjendades seda sellega, et tarbija on sõlminud telefoni teel püsitellimuse;

tarbija andis pealetükkivale müügiinimesele telefoni teel nõusoleku tooteid proovida, kuid tellimust kirjalikult ei kinnitanud - kaupleja jätkab siiski arvete saatmist;

tarbija on perioodiliselt saadetava kauba tellimusega nõustunud, kuid pakke kätte ei saa või on lepingust taganenud, kuid temalt nõutakse ikkagi arvete tasumist.

Suuliselt kokkulepitu tuleb kirjalikult kinnitada

Telefonimüüki loetakse üheks sidevahendi abil sõlmitud lepingu liigiks, mille nõuded on kehtestatud võlaõigusseaduses. Kui tarbija nõustub telefoni teel tehtud pakkumisega, on tarbija võetud kohustustega seotud üksnes juhul, kui ettevõtja on telefonitsi edastatut teavet kinnitanud kirjalikult, näiteks e-kirja teel või sõnumiga, ning tarbija on sellele andnud nõusoleku samuti kirjalikult.

Seega, kui kaupleja ei ole telefoni teel sõlmitud kokkulepet tarbijaga kirjalikult üle kinnitanud, loetakse tarbijale edastatud kaup tellimata asjaks. Sellises olukorras puudub kauplejal alus tarbijale arvete edastamiseks ja tarbijad ei pea kaupa vastu võtma ega arveid tasuma.

Arved ja inkassonõuded tellimata kaupade eest