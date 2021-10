POLTERGEIST MASINATES: kuidas on kummitusi muutnud tehnoloogia? 

Ühel RonkRonga kummitustuuril rääkis keegi vanem naine, kuidas ükskord hilisõhtul, kui pererahvas oli kodust ära minemas, ei tahtnud nende auto mingil veidral põhjusel käima minna. Nad proovisid mitmeid kordi, kuid tulutult. Kuigi olukord tundus juba lootusetu, proovisid nad mõni minut hiljem uuesti ja ennäe – auto käivitus tõrgeteta! Sel hetkel ei osanud nad selgitada, mis võis autol enne viga olla. Kui nad aga väravast välja sõitsid, nägid nad vaid mõned kilomeetrid eemal traagilist vaatepilti avariist. Politsei ega kiirabi polnud veel kohale jõudnud, mis viitas sellele, et õnnetus oli juhtunud väga hiljuti – umbes sel hetkel, kui nad oleksid pidanud ise autoga samasse kohta jõudma, kui sõiduriist oleks kohe käivitunud. Naisel tõusid ihukarvad püsti, kui ta mõtles, et inimesed seal avariis võinuksid olla nemad. Rääkija arvas, et see pidi olema tema hiljuti lahkunud isa vaim, kes nende autol algul käivituda ei lasknud ja seeläbi neid õnnetusse sattumisest päästis.