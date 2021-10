Aeg autole talverehvid alla panna! Vaata, millele tähelepanu pöörata 

Foto: Unsplash

Esimene lumi tuleb alati ootamatult ja seetõttu tasuks autoomanikel mõelda rehvivahetusele. Isegi kui lased rehvid vahetada professionaalidel, on hea teada mõnda olulist tõde. Nii saad veenduda, et rehvid on korras ja autosõit turvaline.