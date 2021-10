"Börsihai": Eesti populaarseim aktsiamäng tuleb rekordilise auhinnafondiga 

LHV korraldatav „Börsihai“ toimub tänavu juba 20. korda. Novembri esimesel päeval algava ja kolm nädalat kestva aktsiamängu eesmärk on anda investeerimishuvilistele börsil kauplemise kogemus ilma päris rahaga riskimata ning selgitada välja parim virtuaalse portfelli kasvataja.

Viimased aastad on näidanud, et mäng on väga populaarne ka koolinoorte hulgas. Näiteks mullu võttis mängust osa 1100 koolinoort 55 õppeasutusest. „Oleme saanud paljudelt koolidelt tagasisidet, et aktsiamängul on kindel koht nende majandusõpilaste hulgas. Selle heaks tõestuseks on ka eelmise aasta üldvõitja, kelleks oli 18-aastane koolinoor,“ lisas Pikkel.

„Börsihai“ 20. juubeli puhul on auhinnafond rekordilised 13 200 eurot. Üldvõitja saab auhinnaks 10 000 eurot, investeerimisteemalise raamatu, 2 piletit Investor Toomase konverentsile ja enda valikul kas Äripäeva või Delovõje Vedomosti digilehe lugemisõiguse üheks aastaks. Lisaks premeeritakse ka parimat koolinoort, kes saab auhinnaks 1000 eurot, samuti investeerimisteemalise raamatu ja pooleaastase digilehe lugemisõiguse. Iga mängunädala lõpus premeeritakse ka nädala jooksul oma portfelli enim kasvatanud osalejat ja koolinoort vastavalt 1000 ja 100 euroga.

Osalema on oodatud igas vanuses ja erinevate kogemustega investeerimishuvilised ning osalemine on kõigile tasuta. Eraldi arvestust peetakse parima noore ehk kuni 19-aastase investori leidmiseks. Lisaks on oodatud mängust osa võtma ka firmade, koolide jm kollektiivide meeskonnad, et leida, kes on klassi parim rahakasvataja või võrrelda, millises firmas töötavad kõige osavamad börsihaid. Meeskonda kuulumist saab märkida mänguportfelli avamisel.

Börsihaid alustavad heitlust 1. novembril ehk ajal, mil ettevõtete III kvartali tulemuste avalikustamise hooaeg käib täie hooga.

Iga börsihai saab virtuaalportfelli, mille väärtuseks on mängu alguses 10 000 dollarit ning igal tööpäeval kuni mängu lõpuni kantakse sinna lisaks veel 1000 dollarit. Portfelli lisatud rahaga saab osaleja hakata oma aktsiaportfelli üles ehitama Standard & Poor’s 500 indeksi aktsiatest.