Kuidas valida endale parim II samba fond?  

ÕIGED VALIKUD: Et pensionieaski elu nautida, tuleb teha noorena õigeid valikuid ning leida endale sobivaim pensionifond. Foto: Vida Press

Pensionireformi tuules on paslik vaadata, kuidas II sammas kasvab. Kui sellega on liitutud, siis kaaluda, kas on mõtet vahetada või kui veel II sambasse raha ei kogune, mõelda, millisesse fondi raha kasvama panna, sest alates sellest aastast saavad II sambaga liituda kõik, kes seda varem teinud pole.