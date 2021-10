RAHAGA SÕBRAKS | Rahatarkuse ekspert Kadri Mäsak õpetab: kuidas teha algust eduka investeerimisega 

Investeerimisele tasub hakata mõtlema siis, kui sul on hea ülevaade oma rahaasjadest. Sa suudad katta oma tuludest kõik oma kulud ja kohustused ning lisaks omad ka piisavat säästupuhvrit. See on soovitavalt summa, mis katab 3-6 kuu kulud ja kohustused. Juhul, kui lisaks eelnevale jääb sulle kätte veel mingi lisaraha, siis sealt edasi tasub juba hakata vaikselt investeerimise vastu huvi tundma.