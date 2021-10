Eesti on ekspordi kasvu osas Euroopas esirinnas: hoogu annavad kütteõlid, mobiiliseadmed ja elekter 

Eesti ekspordis annavad tooni kolm kaubagruppi: kütteõlid, mobiilsideseadmed ja elekter. Kütteõli eksport suurenes kaheksa kuuga 800 miljoni euro võrra, mobiilsideseadmete väljavedu 300 miljoni euro võrra ja elektri eksport 100 miljoni euro võrra. Kütteõlide töötlemine on hoogustunud tugeva nõudluse ja naftatoodete kiire hinnatõusu tagajärjel. Hiina ettevõtete tegevuse piiramine USAs ja mitmes Euroopa riigis on soodustanud Euroopa, sh Eesti, mobiilsideseadmete tootjaid. USA on kerkinud Eesti üheks olulisemaks kaubanduspartneriks tänu telekommunikatsiooniseadmete ja kütteõli väljaveole.

Ekspordi kiire kasv peaks järgmistel kuudel jätkuma. Tööstusettevõtted on tuleviku osas optimistlikud. Tootmisvõimsused on rakendatud 81 protsendi ulatuses – rohkem kui kunagi varem vähemalt viimase 20 aasta jooksul, kui vastavaid andmeid koguma hakati.

Väliskaubanduse käibeid on lisaks tugevale nõudlusele kergitanud ka hoogne hinnatõus. Nii eksport- kui importkaupade hinnad on Eestis viimase aasta jooksul kerkinud 15-16 protsenti. Tugev nõudlus võimaldab suuremaid tootmiskulusid kompenseerida kõrgema müügihinnaga. 60 protsenti tootmisettevõtetest toodaksid rohkem, kui neid ei takistaks materjalide ja töötajate puudus. Viimastel kuudel on toorainete kallinemisele lisandunud energia hinnatõus. Kuigi töötlevas tööstuses keskmiselt on energia osakaal tootmiskuludes väike, vaid 2 protsenti, kulub palju energiat paberi- ja tselluloositööstuses. Palgakasv on samuti kiirenenud. Energiahinnad peaksid praegustelt rekordtasemetelt hakkama allapoole liikuma kevadel. Globaalne materjalide nappuse probleem peaks lahenema järgmise aasta jooksul.