Börsil säriseb! Investorid lahkavad, miks Enefit Greeni IPO nii suurt elevust tekitab 

„Iga uus börsile tulev ettevõte tekitab investorites elevust, sest tekib veel üks investeerimise võimalus, mis varem puudus. Enefit Greeni puhul on elevus eriti suur, kuna jutte selle ettevõtte börsile tulekust on olnud juba mitu aastat ning tulek on pikemalt edasi nihkunud. Nüüd aga on see lõpuks kohal!“ rõõmustab Jekaterina Tint. Kuigi viimasel ajal on Balti börs päris elav olnud, siis suuremahulised IPO-d on tegelikult pigem haruldased. Veelgi erilisemaks peab Kristi Saare seda, et Enefit Green tabab mitut kuuma teemat – tegemist on energiavaldkonnas tegutseva roheenergia suurettevõttega.