Rumeeniasse raha investeerinud Eesti investorid jõudsid Swedbankiga kokkuleppele 

Swedbank teatas, et on Rumeenia ebaõnnestunud investeeringus oma raha kaotanud ja nendega aastaid kohut käinud investoritega kokkuleppele jõudnud. Investoreid esindas kohtusaagas Bond Recovery OÜ.

Kokkuleppe täpset sisu osapooled ei avalda ning kokkuleppe täitmine on seotud mitmepoolsete konfidentsiaalsuskohustustega.

Emissioonist laekunud raha eest osteti Ru­mee­nias 46,3 ha põllumaad ja selleks kulus ca 8,5 miljonit eurot, mis teeb maa soetamise keskmiseks kuluks 181 425 eurot/ha ehk 18 eurot/m² – oli teada siis ja on selge ka praegu, et Rumeenia põllumaa keskmine väärtus oli toona 1000 ja praegu ca 2000 eurot/ha. Tagantjärele selgus, et nn Rumeenia maaportfellis olevate maade eest maksti kohati enam kui sada korda keskmisest väärtusest kõrgemat hinda, ja kui 2011. aastal jõudis kätte esimene võlakirjade väljaostutähtaeg, polnud selleks raha ega vähimatki lootust neid maid investeeringuga võrreldavas summas reali­seerida.