Eesti naine pole kolm aastat uusi riideid ostnud. Kuidas ta seda teeb? 

„Mõni aasta tagasi otsustasin, et ei osta kuu aega riideid uuena. Rõivastest pakilisemaid väljaminekuid oli siis omajagu, seega tundus loogiline poodlemine korraks pausile panna. Kuuajasest eksperimendist on märkamatult saanud kolm aastat! Riiete eranditult kasutatuna ostmine osutus niivõrd lihtsaks, et nüüd soetan võimalusel järelturult kõike, mida vähegi mõistlik,“ räägib kaltsukaentusiast Aleksandra Päid.